VREME DANAS: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Nedeljnik pre 5 sati
VREME DANAS: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, ujutru i pre podne će biti pretežno oblačno i suvo, a posle podne se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus tri stepena do tri stepena, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno na širem području grada sa slabim mrazem, ujutru i pre podne pretežno oblačno,a od sredine dana razvedravanje. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do nula, a najviša dnevna oko četiri
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Prognoza vremena za nedelju, 28. decembar: Vetrovito, od minus šest do šest stepeni

Prognoza vremena za nedelju, 28. decembar: Vetrovito, od minus šest do šest stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Nedelja u Novom Sadu hladna i mestimično sunčana: Još niže temperature pred Novu godinu

Nedelja u Novom Sadu hladna i mestimično sunčana: Još niže temperature pred Novu godinu

Radio 021 pre 1 sat
Pljuskovi snega očekuju Srbiju, evo i kada: Otkrivamo o kakvoj pojavi je reč! Spremite se i za olujni vetar!

Pljuskovi snega očekuju Srbiju, evo i kada: Otkrivamo o kakvoj pojavi je reč! Spremite se i za olujni vetar!

Telegraf pre 1 sat
Ovo se baš nikome neće svideti: Evo kakav nas dan čeka u nedelju 28. decembra

Ovo se baš nikome neće svideti: Evo kakav nas dan čeka u nedelju 28. decembra

Telegraf pre 1 sat
Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Beta pre 3 sata
RHMZ upozorava: Sneg u Srbiji početkom januara, MUP izdao važan apel (FOTO)

RHMZ upozorava: Sneg u Srbiji početkom januara, MUP izdao važan apel (FOTO)

Euronews pre 4 sati
Do kraja godine hladno i vetrovito, uz povremene kratkotrajne pljuskove snega

Do kraja godine hladno i vetrovito, uz povremene kratkotrajne pljuskove snega

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Praznične biljke koje mogu biti otrovne za vaše ljubimce - obratite pažnju na njih

Praznične biljke koje mogu biti otrovne za vaše ljubimce - obratite pažnju na njih

N1 Info pre 12 minuta
AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

Valjevska posla pre 12 minuta
Studenti u blokadi pozvali na Novogodišnji bazar: „Iza nas je turbulentna godina, dođite da stvaramo čaroliju“

Studenti u blokadi pozvali na Novogodišnji bazar: „Iza nas je turbulentna godina, dođite da stvaramo čaroliju“

Nova pre 22 minuta
SRCE: Država „potkrada“ građane preko računa za struju

SRCE: Država „potkrada“ građane preko računa za struju

Nedeljnik pre 2 minuta
Izbori na Kosovu 28. decembra: Šta će se promeniti za Samoopredeljenje i za Srpsku listu?

Izbori na Kosovu 28. decembra: Šta će se promeniti za Samoopredeljenje i za Srpsku listu?

Danas pre 7 minuta