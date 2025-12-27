Dalibor Jevtić: Jedinstvo Srba ključno da svih 10 mandata pripadne srpskom narodu

RTS pre 11 minuta
Dalibor Jevtić: Jedinstvo Srba ključno da svih 10 mandata pripadne srpskom narodu

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poručio je da je od presudne važnosti da Srbi na KiM na sutrašnjim izborima nastupe jedinstveno, kako bi svih deset mandata u prištinskom parlamentu pripalo predstavnicima srpskog naroda. Ponovio je da je Srpska lista jedina srpska politička opcija, koja zastupa srpske interese i koja će biti u neraskidivoj vezi sa Beogradom.

Sutra se na Kosovu i Metohiji održavaju ponovljeni izbori za poslanike u skupštini privremenih prištinskih institucija. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poručio je da je od presudne važnosti da Srbi na Kosovu i Metohiji na predstojećim izborima nastupe jedinstveno, kako bi svih deset mandata u prištinskom parlamentu pripalo predstavnicima srpskog naroda. Jevtić je u razgovoru RTS naglasio da su ovo treći izbori u ovoj godini i da su u prethodnim izbornim
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Petković: Pobeda Srpske liste je brana Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici

Petković: Pobeda Srpske liste je brana Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici

Danas pre 9 sati
Petković: Pobeda Srpske liste na izborima znači pobedu srpske sloge i jedinstva

Petković: Pobeda Srpske liste na izborima znači pobedu srpske sloge i jedinstva

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoRTSMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; prisutni Vučičič, Gašić i Mojsilović

Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; prisutni Vučičič, Gašić i Mojsilović

RTV pre 1 minut
Dodik: Uspešno donatorsko veče, zahvalnost svima, posebno Srbiji

Dodik: Uspešno donatorsko veče, zahvalnost svima, posebno Srbiji

RTV pre 11 minuta
Avdo Humo tri puta je ubijen: Komunista od čijih su memoara strahovali drugovi

Avdo Humo tri puta je ubijen: Komunista od čijih su memoara strahovali drugovi

Velike priče pre 36 minuta
Kad ističe licenca za NIS, a kada za Lukoil

Kad ističe licenca za NIS, a kada za Lukoil

Vreme pre 5 minuta
Kosovo: Kraj političkog zastoja?

Kosovo: Kraj političkog zastoja?

Dojče vele pre 26 minuta