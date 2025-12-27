Dalibor Jevtić: Jedinstvo Srba ključno da svih 10 mandata pripadne srpskom narodu
RTS pre 11 minuta
Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poručio je da je od presudne važnosti da Srbi na KiM na sutrašnjim izborima nastupe jedinstveno, kako bi svih deset mandata u prištinskom parlamentu pripalo predstavnicima srpskog naroda. Ponovio je da je Srpska lista jedina srpska politička opcija, koja zastupa srpske interese i koja će biti u neraskidivoj vezi sa Beogradom.
Sutra se na Kosovu i Metohiji održavaju ponovljeni izbori za poslanike u skupštini privremenih prištinskih institucija. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poručio je da je od presudne važnosti da Srbi na Kosovu i Metohiji na predstojećim izborima nastupe jedinstveno, kako bi svih deset mandata u prištinskom parlamentu pripalo predstavnicima srpskog naroda. Jevtić je u razgovoru RTS naglasio da su ovo treći izbori u ovoj godini i da su u prethodnim izbornim