Dalibor Jevtić: Jedinstvo Srba ključno da svih 10 mandata pripadne srpskom narodu

Sutra se na Kosovu i Metohiji održavaju ponovljeni izbori za poslanike u skupštini privremenih prištinskih institucija. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poručio je da je od presudne važnosti da Srbi na Kosovu i Metohiji na predstojećim izborima nastupe jedinstveno, kako bi svih deset mandata u prištinskom parlamentu pripalo predstavnicima srpskog naroda. Jevtić je u razgovoru RTS naglasio da su ovo treći izbori u ovoj godini i da su u prethodnim izbornim