Rat u Ukrajini – 1.403. dan. Komandanti trupa Centar i Istok obavestili su predsednika Vladimira Putina da su gradovi Dimitrov u DNR i Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti pod kontrolom ruske vojske. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 32.

Rusi zauzeli Dmitrov i Guljajpolje Predsednik Vladimir Putin održao je sastanak s načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije o situaciji u zoni SVO, saopštila je pres-služba Kremlja. "Komandanti trupa Centar i Istok, kao i komandanti jedinica koje su im potčinjene, izvestili su o toku borbenih zadataka i oslobađanju gradova Dimitrov u DNR i Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti", saopštila je pres-služba. Sastanak je održan na jednom od komandnih mesta Združene