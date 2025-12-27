Vojska obavestila Putina: Rusi zauzeli Dmitrov i Guljajpolje; Da li Zelenski ima "plan B";

RTS pre 17 minuta
Vojska obavestila Putina: Rusi zauzeli Dmitrov i Guljajpolje; Da li Zelenski ima "plan B";

Rat u Ukrajini – 1.403. dan. Komandanti trupa Centar i Istok obavestili su predsednika Vladimira Putina da su gradovi Dimitrov u DNR i Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti pod kontrolom ruske vojske. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 32.

Rusi zauzeli Dmitrov i Guljajpolje Predsednik Vladimir Putin održao je sastanak s načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije o situaciji u zoni SVO, saopštila je pres-služba Kremlja. "Komandanti trupa Centar i Istok, kao i komandanti jedinica koje su im potčinjene, izvestili su o toku borbenih zadataka i oslobađanju gradova Dimitrov u DNR i Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti", saopštila je pres-služba. Sastanak je održan na jednom od komandnih mesta Združene
"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vojska obavestila Putina: Rusi zauzeli Dmitrov i Guljajpolje; Bela kuća: Sastanak Trampa i Zelenskog sutra…

RTV pre 22 minuta
Rusi se oglasili o brutalnom napadu na Kijev: Udarili sa kopna, mora i iz vazduha, nema koje oružje nisu upotrebili: "Cilj je…

Blic pre 1 sat
Današnja odmazda Rusije izazvala šok u NATO paktu

Politika pre 57 minuta
Pakleni ruski napad na Ukrajinu! Zelenski saopštio zastrašujuće podatke: Moskva napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna…

Kurir pre 1 sat
BILD: Sastanak Zelenskog sa Trampom biće neuspešan

Večernje novosti pre 2 sata
Najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na rusku Belgorodsku oblast

RTV pre 3 sata
Afrička unija i druga regionalna tela odbacili izraelsko priznanje Somalilenda i podržali Somaliju

Danas pre 12 minuta
Putin obavešten: Oslobođeni Guljajpolje i Dimitrov

Sputnik pre 17 minuta
Četiri planinara nađena mrtva u Grčkoj: Potraga trajala dva dana

N1 Info pre 12 minuta
(Foto) "Spremite šibice i vodu, napunite telefone" Snežna apokalipsa okovala Švedsku i Finsku: Vetar nosio avion sa 150 ljudi…

Blic pre 17 minuta
"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 17 minuta