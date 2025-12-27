Vučić na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta MO i Generalštaba

U kasarni "Banjica" u Beogradu počela je ceremonija polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Njega je dočekao stroj garde uz intoniranje himne Srbije. Događaju prisustvuju i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović. Ceremoniji prisustvuju i oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije. (Telegraf.rs/Tanjug)