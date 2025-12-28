Materice: Običaji i značenje praznika majki i žena

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Materice: Običaji i značenje praznika majki i žena

Ovaj praznik obeležava se dve nedelje pre Božića.

Na dan Materica deca ustaju rano i unapred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem, iznenada vezuju svoje majke ili bake za noge. Zatim majkama čestitaju praznik, a one ih daruju poklonima i na taj način se „dreše”, odnosno bivaju odvezane. Na isti način vezuju se i sve udate žene, koje se potom „dreše” poklonima deci – kolačima ili drugim slatkišima. U novije vreme ovaj praznik se svečano proslavlja, naročito u gradskim sredinama. Pobožne žene, u
