Hrvatski pevač Tompson ponovo uzvikivao ustaški pozdrav na koncertu u Zagrebu

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Hrvatski pevač Tompson ponovo uzvikivao ustaški pozdrav na koncertu u Zagrebu

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, koji u svojim pesmama i nastupima glorifikuje ustaštvo, ponovo se obratio publici u Zagrebu ustaškim pozdravom "Za dom spremni", uprkos najavama gradskih vlasti da će mu, ukoliko se to dogodi, biti zabranjeni budući koncerti u svim prostorima kojima upravlja Grad.

Publika je sinoć na koncertu u zagrebačkoj Areni odgovorila na Tompsonov poklič rečju "spremni", nakon čega je pevač izveo pesmu "Bojna Čavoglave", koja je u javnosti često kritikovana zbog korišćenja ustaškog pozdrava, navode hrvatski mediji. S obzirom na to da gradske vlasti nisu odobrile održavanje još jednog Tompsonovog koncerta, planiranog za večeras, pevač je sa bine pozvao na političku smenu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića na narednim izborima,
