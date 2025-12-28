Dačić: Još nije identifikovan muškarac koji je izbo ženu u hodniku zgrade na Novom Beogradu

Radio 021 pre 1 sat  |  RTS, 021.rs
Dačić: Još nije identifikovan muškarac koji je izbo ženu u hodniku zgrade na Novom Beogradu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da još nije identifikovan muškarac koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.

Ministar Dačić je rekao da policija intezivno radi i da je to prioritetan slučaj. "Napadač nije identifikovan. I pored nastojanja policije nemamo funkciju identifikacije lica, ali rad je u toku i to je prioritet", rekao je Dačić za RTS. Prema dostupnim video-snimcima sa nadzornih kamera, žena je s detetom ušla u hodnik zgrade, dok je za njima išao i čovek koji ju je ubrzo napao, a potom je strgao torbu s ramena. Policijska uprava za grad Beograd je objavila
