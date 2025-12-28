Materice – najveći hrišćanski praznik majki i žena u našem narodu

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Materice – jedan od nekoliko praznika koji prethode Božiću.

Materice su najveći hrišćanski praznik majki i žena u našem narodu. Kao što su majke vezivale decu na Detinjce, na isti način danas deca vezuju majke. One se odvezuju poklonima, koji mogu biti i skromni, poput bombone ili jabuke. Običaj „vezivanjaˮ i „odvezivanjaˮ potvrđuje neraskidivu vezu svih članova porodice i simboliše čvrste porodične veze, slogu i mir. Vezuju se i žene u okruženju – komšinice, tetke, bake. Sprema se svečani, zbog Božićnog posta, posni ručak,