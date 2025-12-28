U Srbiji sutra malo toplije, temperature do devet stepeni

Telegraf.rs/Tanjug
U Srbiji će u ponedeljak, 29. decembra, posle hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren vetar koji će na istoku Srbije biti i jak, zapadni i jugozapadni.

Najniža dnevna temperatura biće od -6 do dva, a najviša od četiri do devet stepeni. U toku dana biće pretežno sunčano i malo toplije, duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko sedam stepeni. U narednih sedam dana zadržaće se hladno vreme, u nekim delovima zemlje sa kratkotrajnim snegom. (Telegraf.rs/Tanjug)
