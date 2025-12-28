Jokić odigrao jedan odnajboljih mečeva u karijeri

Od gotovog meča, košarkaši Denver Nagetsa sami sebi su napravili veliki problem i na kraju su poraženi 127:126 na dalekom gostovanju Orlando Medžiku na Floridi. Imali su gosti posle dugog puta visoku razliku, ali ona nije sačuvana i sastav iz Kolorada je poražen treći put u poslednjih pet utakmica u NBA ligi.

Vrlo čudan duel u Orlandu doneo nam je uglavnom dominaciju gostujućeg tima, što apsolutno nije bilo dovoljno da se utakmica privede kraju, već smo morali da prođemo kroz istinsku dramu u samoj završnici, kako bismo dobili odgovor na pitanje ko će trijumfovati. Kvalitetni procenti za dva poena i prosečni za tri, odnosno slabi sa bacanja za domaćina, obeležili su ovaj okršaj. Nikola Jokić je došao do novog tripl-dabl učinka, šesnaestog u sezoni i ukupno 180. u
