Traje sastanak Trampa i Zelenskog: “Putin je ozbiljan u vezi okončanja rata”
Vesti online pre 1 sat | Fonet (P. V.)
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na početku sastanka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim na Floridi kako veruje da su razgovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini u “završnoj fazi”.
Trampovi komentari usledili su nakon ranijeg telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Putinom, za kojeg je Tramp rekao da je “vrlo ozbiljan” u vezi s okončanjem rata. Dok je danas dočekivao Zelenskog u svom odmaralištu na Floridi radi razgovora o ratu u Ukrajini, Tramp izjavio je da veruje da i Kijev i Moskva žele da postignu dogovor i da su pregovori blizu završnih faza. Bilo koji potencijalni mirovni sporazum zahtevaće saglasnost Putina, koji je danas