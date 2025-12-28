Traje sastanak Trampa i Zelenskog: “Putin je ozbiljan u vezi okončanja rata”

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (P. V.)
Traje sastanak Trampa i Zelenskog: “Putin je ozbiljan u vezi okončanja rata”

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na početku sastanka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim na Floridi kako veruje da su razgovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini u “završnoj fazi”.

Trampovi komentari usledili su nakon ranijeg telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Putinom, za kojeg je Tramp rekao da je “vrlo ozbiljan” u vezi s okončanjem rata. Dok je danas dočekivao Zelenskog u svom odmaralištu na Floridi radi razgovora o ratu u Ukrajini, Tramp izjavio je da veruje da i Kijev i Moskva žele da postignu dogovor i da su pregovori blizu završnih faza. Bilo koji potencijalni mirovni sporazum zahtevaće saglasnost Putina, koji je danas
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Tramp se sastao sa Zelenskim nakon „produktivnog“ razgovora sa Putinom

Tramp se sastao sa Zelenskim nakon „produktivnog“ razgovora sa Putinom

Bloomberg Adria pre 12 minuta
„Oba lidera žele kraj rata“: Tramp najavio nove razgovore s Putinom posle susreta sa Zelenskim

„Oba lidera žele kraj rata“: Tramp najavio nove razgovore s Putinom posle susreta sa Zelenskim

Nova pre 1 sat
Kremlj objavio detalje razgovora Putina i Trumpa

Kremlj objavio detalje razgovora Putina i Trumpa

Vesti online pre 1 sat
Sastanak predsednika Amerike i Ukrajine Tramp: Mislim da i Putin i Zelenski žele da postignu dogovor

Sastanak predsednika Amerike i Ukrajine Tramp: Mislim da i Putin i Zelenski žele da postignu dogovor

Dnevnik pre 1 sat
Tramp postavio ultimatum na početku sastanka: Ili brz kraj rata ili dug sukob, otkrio koliko će čekati

Tramp postavio ultimatum na početku sastanka: Ili brz kraj rata ili dug sukob, otkrio koliko će čekati

Mondo pre 1 sat
"Mislim da Putin i Zelenski žele da postignu dogovor" Tramp: Previše ljudi je poginulo, imaćemo jak bezbednosni sporazum za…

"Mislim da Putin i Zelenski žele da postignu dogovor" Tramp: Previše ljudi je poginulo, imaćemo jak bezbednosni sporazum za Kijev

Večernje novosti pre 1 sat
Sat vremena dijaloga Moskve i Vašingtona: Uoči sastanka sa Zelenskim Tramp pozvao Putina

Sat vremena dijaloga Moskve i Vašingtona: Uoči sastanka sa Zelenskim Tramp pozvao Putina

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaKijevDonald TrampsadRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

(Video) Istorijska snežna kataklizma u evropskoj zemlji palo 3 metra snega, ljudi kopaju tunele do kuća: Prete lavine…

(Video) Istorijska snežna kataklizma u evropskoj zemlji palo 3 metra snega, ljudi kopaju tunele do kuća: Prete lavine, saobraćaj u prekidu

Blic pre 12 minuta
Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Danas pre 1 sat
Zgrada viša od Mont Everesta u koju staje 30 miliona ljudi: Megaprojekat koji je šokirao svet (video)

Zgrada viša od Mont Everesta u koju staje 30 miliona ljudi: Megaprojekat koji je šokirao svet (video)

Blic pre 1 sat
Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Blic pre 1 sat
(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima…

(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima prekrili grad

Blic pre 2 sata