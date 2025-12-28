Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

SRBIJA – U nedelju uglavnom suvo, ali vetrovito. U većem delu zemlje biće promenljivo oblačno. Najviša dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni.

U ponedeljak jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, umereno do potpuno oblačno. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od -6 do 2, najviša od 3 do 8 stepeni. U utorak jutro vedro. Posle podne i uveče prolazno naoblačenje uz uglavnom suvo vreme, tek ponegde sa kratkotrajnim snegom. Najniža temperatura od -8 do -1, najviša od 3 do 6 stepeni. U sredu jutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu ponegde i umerenim mrazem. U toku dana
Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Glas Zaječara pre 2 sata
Vremenska prognoza 29. decembar 2025.

RTS pre 2 sata
Januar u Vojvodini: Početak bez snega u nižim predelima, od 4. januara moguće formiranje snežnog pokrivača

RTV pre 4 sati
Poslednja nedelja 2025. uz ledena jutra, ali bez snega

Radio 021 pre 6 sati
Sutra sunčano i malo toplije

Serbian News Media pre 7 sati
U Srbiji sutra malo toplije, temperature do devet stepeni

Telegraf pre 8 sati
RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

Euronews pre 10 sati
NoviSad.com pre 20 minuta
Moj Novi Sad pre 2 sata
Serbian News Media pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Dnevnik pre 1 sat