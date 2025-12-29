Radno vreme prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Približavaju se dani praznovanja u Srbiji, a u susret tome beogradski Sekretarijat za privredu objavio je na koji način bi zanatski i trgovinski objekti trebalo da organizuju radno vreme između 31. decembra i 7. januara.

U skladu sa Odlukom o radnom vremenu zanatstva i trgovine, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika 2025/2026. godine, privredni subjekti koji obavljaju ove vrste delatnosti 31. decembra (uoči Nove godine, sreda, konkretno, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati. Dežurni prodajni objekti 1. januara, kako se