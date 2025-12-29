Rastu kupovine karticama preko interneta, ali sporije nego ranije

Nova ekonomija pre 9 sati
Narodna banka Srbije (NBS) objavila je poslednje dostupne podatke o kupovini na internetu koje su naši građani obavili u prva tri kvartala ove godine iz koje se vidi ponovo rast, ali nešto slabijim tempom nego što je to bilo prošle godine.

Kupovina na internetu karticama i e-novcem je u trećem tromesečju 2025. godine nastavila trend rasta, te je u poređenju sa istim periodom prethodne godine ukupan broj ovih plaćanja uvećan za 27,5 odsto. U posmatranom periodu realizovano je 28,3 miliona internet kupovina, od čega je 20,2 miliona izvršeno na domaćim, a 8,1 miliona na stranim internet sajtovima, podaci su NBS. U trećem kvartalu prošle godine ukupno je izvršeno 22,2 miliona kupovina na internetu,
