Koji su neradni dani u 2026. i koliko slobodnih dana nose ?

Nova 2026. godina počinje nam idealnom kombinacijom neradnih dana i vikenda, a sigurno će mnogi naći načina da i iz narednih državnih i verskih praznika izvuku maksimum i obezbede sebi mini odmore bez uzimanja mnogo slobodnih dana.

Neradni dani za Novu godinu savršeno se uklapaju uz vikend – doček, je u sredu, slobodni su 1. i 2. januar – četvrtak i petak – pa nam sleduje mini odmor od četiri povezana dana, piše Nova.rs. I Božić pada u sredu, što je posebno zgodno za spajanje onima koji slave svetog Stefana 9. januara (petak). Naravno, neki će uz malo praznične strategije i 2-3 dana od odmora moći sebi da priušte slobodno vreme sve do 12. januara. U februaru ponovo imamo „produženi vikend“,