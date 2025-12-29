Kojim danima tokom praznika se neće naplaćivati parkiranje u Beogradu?

Nedeljnik pre 9 sati
Kojim danima tokom praznika se neće naplaćivati parkiranje u Beogradu?

JКP „Parking servis“ obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine piše N1.

Tada će, naveli su, biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134 g. Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila, navodi se u saopštenju. U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

"Parking servis" objavio: Ovih dana u Beogradu parking je besplatan

"Parking servis" objavio: Ovih dana u Beogradu parking je besplatan

Blic pre 5 minuta
Koji su neradni dani u 2026. i koliko slobodnih dana nose ?

Koji su neradni dani u 2026. i koliko slobodnih dana nose ?

Glas Zaječara pre 6 sati
Rastu kupovine karticama preko interneta, ali sporije nego ranije

Rastu kupovine karticama preko interneta, ali sporije nego ranije

Nova ekonomija pre 7 sati
Koji su neradni dani u 2026. i koliko slobodnih dana nose ?

Koji su neradni dani u 2026. i koliko slobodnih dana nose ?

Danas pre 7 sati
Radno vreme prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Radno vreme prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Kamatica pre 9 sati
Radno vreme tokom praznika: Kako će raditi prodavnice, tržni centri, pošte, apoteke

Radno vreme tokom praznika: Kako će raditi prodavnice, tržni centri, pošte, apoteke

NIN pre 9 sati
Besplatno parkiranje za praznike: U zoniranim delovima Beograda 1. i 2. januara, kao i na Badnji dan i Božić

Besplatno parkiranje za praznike: U zoniranim delovima Beograda 1. i 2. januara, kao i na Badnji dan i Božić

Kurir pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićBadnji dan

Društvo, najnovije vesti »

Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Danas pre 0 minuta
Ko je Čedomir Stojković, advokat koji je uhapšen zbog navodnog rušenja ustavnog poretka

Ko je Čedomir Stojković, advokat koji je uhapšen zbog navodnog rušenja ustavnog poretka

Danas pre 35 minuta
"Nemojte sada stati, osvojite ga" Jeziva Putinova naredba u programu uživo: "Udaljeni ste samo 15 km od jednog od najvećih…

"Nemojte sada stati, osvojite ga" Jeziva Putinova naredba u programu uživo: "Udaljeni ste samo 15 km od jednog od najvećih gradova"

Blic pre 40 minuta
Ustavni sud će odlučiti o prigovorima protiv VST u naredne dve nedelje

Ustavni sud će odlučiti o prigovorima protiv VST u naredne dve nedelje

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 104. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 104. kolu?

Danas pre 1 sat