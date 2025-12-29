Kojim danima tokom praznika se neće naplaćivati parkiranje u Beogradu?

JКP „Parking servis“ obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine piše N1.

Tada će, naveli su, biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134 g. Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila, navodi se u saopštenju. U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri