RHMZ izbacio prognozu za novogodišnju nedelju i ne planirajte ništa dok je ne vidite

U sredu uveče naoblačenje, što treba imati na umu ako ste planirali na doček.

Danas ujutru vedro uz slab mraz, osim u oblasti Stare planine, kao i Homolјskih i Kučajskih planina gde će tokom jutra biti oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 4 do 11 °C, najavio je RHMZ, a dao i prognozu za naredne dane. U utorak posle vedrog jutra, u toku dana prolazno naoblačenje sa severa, koje će tek ponegde usloviti kratkotrajan sneg. U sredu uveče na