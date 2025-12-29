Studentkinje: Scenario da SNS pobedi na vanrednim izborima nije moguć

Dve studentkinje su, nakon masovne podrške građana akciji "Raspiši pobedu", rekle da su sigurne da je scenario po kom bi Srpska napredna stranaka (SNS) pobedila na tim vanrednim izborima, "apsolutno nemoguć".

Apsolventkinja Pravnog fakulteta u Beogradu Sonja Simonović i studentkinja Fakulteta političkih nauka Teodora Radaković smatraju da je to nemoguće "čak i pod nepromenjenim izbornim uslovima", prenosi Nova.rs. "Šansa da oni pobede na tim izborima trenutno ne postoji i mi smo sigurni i radićemo na tome da to održimo do dana izbora. Da postoji šansa da oni pobede, izbori bi dosad već uveliko bili raspisani", kazala je studentkinja Simonović, dok je njena koleginica