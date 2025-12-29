Lider Severne Koreje Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je vežbu lansiranja strateških krstarećih raketa dugog dometa, saopštila je severnokorejska državna agencija KCNA.

Kim je izrazio zadovoljstvo, zbog uspešnog lansiranja krstarećih raketa, koje su letele duž putanje iznad mora zapadno od Korejskog poluostrva i pogodile svoju metu, prenosi Rojters. On je rekao da je "redovna provera pouzdanosti i brzog reagovanja komponenti nuklearnog odvraćanja Severne Koreje samo odgovorna vežba", jer se zemlja "suočava sa raznim bezbednosnim pretnjama". (Telegraf.rs/Tanjug)