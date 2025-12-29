Lider Severne Koreje Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Lider Severne Koreje Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je vežbu lansiranja strateških krstarećih raketa dugog dometa, saopštila je severnokorejska državna agencija KCNA.

Kim je izrazio zadovoljstvo, zbog uspešnog lansiranja krstarećih raketa, koje su letele duž putanje iznad mora zapadno od Korejskog poluostrva i pogodile svoju metu, prenosi Rojters. On je rekao da je "redovna provera pouzdanosti i brzog reagovanja komponenti nuklearnog odvraćanja Severne Koreje samo odgovorna vežba", jer se zemlja "suočava sa raznim bezbednosnim pretnjama". (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Suočavamo se sa raznim bezbednosnim pretnjama", Kim Džong Un nadgledao lansiranje krstarećih raketa

"Suočavamo se sa raznim bezbednosnim pretnjama", Kim Džong Un nadgledao lansiranje krstarećih raketa

Blic pre 2 sata
Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSeverna KorejaTanjugRojtersKim Džong UnRaketa

Svet, najnovije vesti »

Na Tajlandu imenovani stranački kandidati za premijera: Počela kamanja za opšte izbore

Na Tajlandu imenovani stranački kandidati za premijera: Počela kamanja za opšte izbore

Kurir pre 16 minuta
Lavina zatrpala najmanje dve osobe: Drama u italijanskim Alpima!

Lavina zatrpala najmanje dve osobe: Drama u italijanskim Alpima!

Kurir pre 1 sat
U železničkoj nesreći na jugu Meksika povređeno najmanje 15 osoba

U železničkoj nesreći na jugu Meksika povređeno najmanje 15 osoba

Politika pre 1 sat
"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade…

"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade Ukrajincima"

Kurir pre 2 sata
(Video) Koktel mu razneo stomak Sergej je popio "ekskluzivno" piće na božićnoj zabavi u Moskvi i samo se srušio: Lekari mu se…

(Video) Koktel mu razneo stomak Sergej je popio "ekskluzivno" piće na božićnoj zabavi u Moskvi i samo se srušio: Lekari mu se bore za život

Blic pre 2 sata