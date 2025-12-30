Trampov čovek: Sumnjam da je Ukrajina stvarno napala Putinovu rezidenciju

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u Metju Vitaker izrazio je danas sumnju u ruske tvrdnje da je Ukrajina napala rezidenciju predsednika Rusija Vladimira Putina, navodeći da želi da vidi američke obaveštajne podatke o incidentu.

"Nije jasno da li se to zaista dogodilo. Deluje mi neprimereno da, kada je Ukrajina blizu postizanja mirovnog sporazuma, uradi nešto što bi moglo da se smatra nepromišljenim ili štetnim", rekao je Vitaker za Foks. Vitaker je dodao i da će obaveštajni podaci pokazati šta je istina. "Za mene je najvažnije šta američke i službe naših savetnika kažu o tome da li se napad zaista dogodio", istakao je Vitaker. Rusija je u ponedeljak saopštila da je Ukrajina napala