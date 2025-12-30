U Botunu uhapšene 54 osobe

U jutrošnjim incidentima u Botunu policija je privela 54 osobe, koje su sprečavali početak gradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u tom naselju.

Iz policije je saopšteno da su privedeni odbijali da postupe po naređenjima službenika Uprave policije u selu Botun. U toku je kažu prikupljanje obaveštenja na okolnosti događaja od svih lica, a o čemu je upoznat ODT u Podgorici, nakon čega će pomenuta lica biti puštena bez zadržavanja.