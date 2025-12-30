Studenti objavili koliko su sakupili potpisa

Bujanovac, 30. decembar 2025. U akciji “Potpiši pobedu”, kojom su u nedelju studenti sakupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore, prikupljeno je 400.000 potpisa. Studenti u blokadu su poručili “da su oni ti koji raspisuju pobedu”, prenosi N1. “400.000 potpisa za jedan dan. Prva terenska akcija po celoj Srbiji. Potpisivali su vojnici, policajci, ucenjeni čuvari ćacilenda. Nismo se nadali ovolikom odzivu najstarijih. Penzioneri, izvinite. Tek