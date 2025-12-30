Studenti objavili koliko su sakupili potpisa

Bujanovačke pre 2 sata
Studenti objavili koliko su sakupili potpisa
Bujanovac, 30. decembar 2025. U akciji “Potpiši pobedu”, kojom su u nedelju studenti sakupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore, prikupljeno je 400.000 potpisa. Studenti u blokadu su poručili “da su oni ti koji raspisuju pobedu”, prenosi N1. “400.000 potpisa za jedan dan. Prva terenska akcija po celoj Srbiji. Potpisivali su vojnici, policajci, ucenjeni čuvari ćacilenda. Nismo se nadali ovolikom odzivu najstarijih. Penzioneri, izvinite. Tek
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

BBC News pre 48 minuta
Potpisi se gomilaju: Studenti iz Novog Sada objavili brojke, dijaspora i dalje aktivna

Potpisi se gomilaju: Studenti iz Novog Sada objavili brojke, dijaspora i dalje aktivna

Luftika pre 48 minuta
Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

Naissus info pre 43 minuta
Akcija "Raspiši pobedu": Studenti u blokadi saopštili da su u nedelju prikupili 393.045 potpisa

Akcija "Raspiši pobedu": Studenti u blokadi saopštili da su u nedelju prikupili 393.045 potpisa

Euronews pre 1 sat
Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Ozon press pre 1 sat
Studenti prikupili 393.045 potpisa, dijaspora još nije prebrojana

Studenti prikupili 393.045 potpisa, dijaspora još nije prebrojana

Pressek pre 2 sata
Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

Morava info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vanredni izboriBujanovacIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Rezerve krvi na minimumu, iz Instituta poručuju da jedinica ima za jedan dan

Rezerve krvi na minimumu, iz Instituta poručuju da jedinica ima za jedan dan

N1 Info pre 53 minuta
Čedomir Stojković pušten da se brani sa slobode: Vučić mi se sveti zbog tužbe za Sarajevo safari

Čedomir Stojković pušten da se brani sa slobode: Vučić mi se sveti zbog tužbe za Sarajevo safari

N1 Info pre 28 minuta
Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

BBC News pre 48 minuta
Deca nas vole

Deca nas vole

Peščanik pre 43 minuta
Ćilerdžić: Za polaganje završnog ispita do sada se prijavilo 63.900 učenika

Ćilerdžić: Za polaganje završnog ispita do sada se prijavilo 63.900 učenika

RTV pre 43 minuta