Izmenjeno radno vreme Univerexport objekata tokom praznika

Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, Univerexport obaveštava potrošače da će doći do izmena u radnom vremenu maloprodajnih objekata, korisničkog servisa, pošti i menjačnica u okviru objekata, kao i servisa Univerexport online e-lakolije.

U danima 29. i 30. decembra, svi Univerexport maloprodajni objekti, kao i pošte, menjačnice, korisnički servis i servis Univerexport online e-lakolije, radiće po redovnom radnom vremenu. 31. decembra, uoči dočeka Nove godine, većina prodavnica biće otvorena do 18 časova, dok će servis Univerexport online e-lakolije raditi do 17 časova. Pojedini objekti radiće produženo, do 20 časova. U sredu, 1. januara 2026. godine, neradni je dan za sve Univerexport maloprodajne