Lazarević: Izvoz Srbije premašio 30 milijardi evra

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Tanjug
Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da je izvoz Srbije premašio 30 milijardi evra.

Ona je rekla kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni da u prvih 11 meseci ove godine Srbija ima rast trgovinske razmene sa svetom, uz brži rast izvoza od uvoza. "Izvoz je premašio 30 milijardi evra i iznosi 30,3 milijardi evra, dok je uvoz 38,1 milijardi. Ono što je važno je da imamo značajne stope rasta na ključnim izvoznim tržištima, pre svega na tržištu EU a od pojedinačnih zemalja gde se beleži najveći rast izvoza je Italija, što ne čudi imajući u vidu da je
