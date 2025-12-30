Osetno hladnije, povremeno slab sneg u pojedinim krajevima

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Upozorenje: Najniža
Osetno hladnije, povremeno slab sneg u pojedinim krajevima
U Srbiji će danas biti osetno hladnije. Pre podne se na severu očekuje sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno, a u oblasti Homolja povremeno je moguć slab sneg. Tokom poslepodneva uslediće novo naoblačenje sa severa, a u večernjim satima i tokom noći u Vojvodini se tek ponegde očekuje kratkotrajno provejavanje slabog snega. Vetar će biti umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od -7 do -1 stepen, dok će
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Najnovija vremenska prognoza RHMZ za novogodišnju noć: Padamo na -7, popaljeni alarmi

Najnovija vremenska prognoza RHMZ za novogodišnju noć: Padamo na -7, popaljeni alarmi

Blic pre 20 minuta
Ledena novogodišna noć u regionu, biće i do -15, a evo šta očekuje Evropu i Mediteran: Neki će uživati i na 15

Ledena novogodišna noć u regionu, biće i do -15, a evo šta očekuje Evropu i Mediteran: Neki će uživati i na 15

Telegraf pre 1 sat
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme u Srbiji: Stiže zahlađenje, RHMZ najavljuje promene vremena

Vreme u Srbiji: Stiže zahlađenje, RHMZ najavljuje promene vremena

NIN pre 1 sat
Mraz za praznike

Mraz za praznike

Vesti online pre 2 sata
Hladno i sneg za Novu godinu Stižu obilan sneg i ledene temperature

Hladno i sneg za Novu godinu Stižu obilan sneg i ledene temperature

Ozon press pre 2 sata
Ledena novogodišnja noć u Srbiji! U ovom delu zemlje biće i do minus 15: Otkrivamo da li će padati i sneg

Ledena novogodišnja noć u Srbiji! U ovom delu zemlje biće i do minus 15: Otkrivamo da li će padati i sneg

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegsrbijavreme

Društvo, najnovije vesti »

Profesor Saičić: Prikupljanje potpisa pokazalo - kad studenti pozovu, narod je spreman da se odazove

Profesor Saičić: Prikupljanje potpisa pokazalo - kad studenti pozovu, narod je spreman da se odazove

N1 Info pre 25 minuta
Institut za transfuziju krvi: Rezerve na minimumu, apelujemo na građane da daju krv

Institut za transfuziju krvi: Rezerve na minimumu, apelujemo na građane da daju krv

NIN pre 15 minuta
Naslovne strane za utorak, 30. decembar 2025. godine

Naslovne strane za utorak, 30. decembar 2025. godine

Beta pre 15 minuta
Policija upozorava građane da ne prihvataju poklone i potpisuju ugovore nepoznatih osoba

Policija upozorava građane da ne prihvataju poklone i potpisuju ugovore nepoznatih osoba

Jugmedia pre 5 minuta
Sezona gripa u punom jeku: Čekaonice pune, lekari upozoravaju da je jedan deo populacije posebno na udaru

Sezona gripa u punom jeku: Čekaonice pune, lekari upozoravaju da je jedan deo populacije posebno na udaru

Euronews pre 10 minuta