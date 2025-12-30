Putin se zahvalio ruskim vojnicima na frontu: Jednu grupu je posebno pohvalio

Kurir pre 1 sat  |  Index)
Ruski predsednik Vladimir Putin obratio se danas ruskim vojnicima koji ratuju u Ukrajini, dan nakon razgovora američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na Floridi.

Putin je poručio da ruske snage treba da nastave da sprovode zadatke „specijalne vojne operacije“ u skladu sa planovima Generalštaba i pohvalio je vojnike na prvoj liniji fronta. "Molim vas da nastavite da izvršavate zadatke specijalne vojne operacije u skladu sa zamislima i planovima Generalštaba. Želim još jednom da izrazim reči zahvalnosti svim ruskim vojnicima koji trenutno izvršavaju borbene zadatke na liniji borbenog dodira, na liniji fronta", rekao je Putin.
