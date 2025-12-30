Krivična prijava protiv muškarca iz okoline Novog Sada zbog nezakonitog lova i nedozvoljenog nošenja oružja

Krivična prijava protiv muškarca iz okoline Novog Sada zbog nezakonitog lova i nedozvoljenog nošenja oružja

Novi Sad – Novosadska policija podneće krivičnu prijavu protiv N.

B. (1954) iz okoline Novog Sada, zbog sumnje da je učinio krivična dela nezakonit lov i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako je saopšteno, sumnja se da je on, na području Nacionalnog parka „Fruška gora“, neovlašćeno nosio lovačku pušku, sa četiri metka u okviru, koju je policija pronašla u njegovom automobilu Pretresom kuće osumnjičenog, policija je pronašla još tri lovačke puške, u legalnom posedu, kao i veću
