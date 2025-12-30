Prosuto mleko ispred Skupštine grada Kraljeva: Protest zbog najave manje otkupne cene za pet dinara

Nakon najave da će otkupna cena mleka početkom godine biti umanjena za pet dinara, grupa mlekara iz Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja okupila se ispred Skupštine grada Kraljeva, kako bi simboličnim prosipanjem mleka, tačno u minut do dvanaest, izrazila svoje nezadovoljstvo.

Kažu da im i dosadašnja otkupna cena, uz subvencije države, pokriva tek proizvodnju, i zato apeluju na resorno ministarstvo i Vladu Republike Srbije da im pomognu i ne umanje otkupnu cenu, kako bi zadržali postojeću i, ako bude mogućnosti, uvećali proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda, prenosi RTS-a. Mlekari su simbolično prosuli jedan litar mleka, deo su podelili građanima, a ostatak su donirali u humanitarne svrhe. Danas se oglasilo i Ministarstvo