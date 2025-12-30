Prosuto mleko ispred Skupštine grada Kraljeva: Protest zbog najave manje otkupne cene za pet dinara
Sputnik pre 42 minuta
Nakon najave da će otkupna cena mleka početkom godine biti umanjena za pet dinara, grupa mlekara iz Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja okupila se ispred Skupštine grada Kraljeva, kako bi simboličnim prosipanjem mleka, tačno u minut do dvanaest, izrazila svoje nezadovoljstvo.
Kažu da im i dosadašnja otkupna cena, uz subvencije države, pokriva tek proizvodnju, i zato apeluju na resorno ministarstvo i Vladu Republike Srbije da im pomognu i ne umanje otkupnu cenu, kako bi zadržali postojeću i, ako bude mogućnosti, uvećali proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda, prenosi RTS-a. Mlekari su simbolično prosuli jedan litar mleka, deo su podelili građanima, a ostatak su donirali u humanitarne svrhe. Danas se oglasilo i Ministarstvo