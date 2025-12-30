Zašto mlekari ponovo demonstrativno prosipaju mleko?

Mlekari su u Kraljevu u znak protesta simbolično prosuli litar mleka, a ostatak će dati u dobrotvorne svrhe. Kažu da Ministarstvo nema odgovore na njihove rastuće probleme

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja organizovalo je u utorak protest u Kraljevu zbog smanjenja otkupnih cena mleka, otkazivanja otkupa pojedinim proizvođačima, kao i narušavanja tržišta uvozom mleka iz inostranstva. Mlekari okupljeni ispred Gradske uprave u Kraljevu prvobitno su najavili da će u znak protesta prosuti velike količine mleka, ali su odlučili da umesto toga simbolično prospu samo litar, a da ostatak podele u humanitarne svrhe.