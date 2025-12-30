Poljoprivrednici u Srbiji poklanjaju tone mleka zbog niske cene

Slobodna Evropa pre 2 sata
Poljoprivrednici u Srbiji poklanjaju tone mleka zbog niske cene

Proizvođači iz Šumadije i Pomoravlja u Srbiji počeli su 30. decembra da poklanjaju nekoliko tona mleka građanima u znak protesta zbog najavljenog smanjenja otkupne cene tog proizvoda.

Predsednik udruženja mlekara Milorad Majstorović rekao je za agenciju Beta da su humanitarnu akciju počeli u Kraljevu nakon što su mlekare najavile da će od 1. januara otkupna cena biti manja do pet dinara po litru. "Kupili smo sterilne flaše i građanima delimo mleko. Sve što ostane poklonićemo u humanitarne svrhe", rekao je Majstorović. Naveo je da su tone mleka iz protesta nameravali da prospu na centralnom trgu u Kraljevu, 180 kilometara južno od Beograda, ali
