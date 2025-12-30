Mraz za praznike

Meteorolozi posle vedrog jutra, uz slab i umeren mraz, očekuju prolazno naoblačenje koje će se tokom popodneva proširiti na južne predele Srbije.

Ponegde se očekuje kratkotrajan pljusak snega i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološko zavod (RHMZ). Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni, na istoku povremeno i sa olujnim udarima, a najviša temperatura od dva do šest stepeni. Sutra se očekuje osetno hladnije vreme, tokom pre podneva na severu sunčano, a u ostalim predelima