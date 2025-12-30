Mraz za praznike

Vesti online pre 3 sata  |  Fonet (A. S.)
Mraz za praznike

Meteorolozi posle vedrog jutra, uz slab i umeren mraz, očekuju prolazno naoblačenje koje će se tokom popodneva proširiti na južne predele Srbije.

Ponegde se očekuje kratkotrajan pljusak snega i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološko zavod (RHMZ). Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni, na istoku povremeno i sa olujnim udarima, a najviša temperatura od dva do šest stepeni. Sutra se očekuje osetno hladnije vreme, tokom pre podneva na severu sunčano, a u ostalim predelima
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Najnovija vremenska prognoza RHMZ za novogodišnju noć: Padamo na -7, popaljeni alarmi

Najnovija vremenska prognoza RHMZ za novogodišnju noć: Padamo na -7, popaljeni alarmi

Blic pre 1 sat
Ledena novogodišna noć u regionu, biće i do -15, a evo šta očekuje Evropu i Mediteran: Neki će uživati i na 15

Ledena novogodišna noć u regionu, biće i do -15, a evo šta očekuje Evropu i Mediteran: Neki će uživati i na 15

Telegraf pre 2 sata
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 3 sata
Osetno hladnije, povremeno slab sneg u pojedinim krajevima

Osetno hladnije, povremeno slab sneg u pojedinim krajevima

Glas Zaječara pre 3 sata
Vreme u Srbiji: Stiže zahlađenje, RHMZ najavljuje promene vremena

Vreme u Srbiji: Stiže zahlađenje, RHMZ najavljuje promene vremena

NIN pre 3 sata
Hladno i sneg za Novu godinu Stižu obilan sneg i ledene temperature

Hladno i sneg za Novu godinu Stižu obilan sneg i ledene temperature

Ozon press pre 3 sata
Ledena novogodišnja noć u Srbiji! U ovom delu zemlje biće i do minus 15: Otkrivamo da li će padati i sneg

Ledena novogodišnja noć u Srbiji! U ovom delu zemlje biće i do minus 15: Otkrivamo da li će padati i sneg

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZsrbijavestivremedruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Sud usvojio privremenu meru i vratio doktora Dugalića na posao

Sud usvojio privremenu meru i vratio doktora Dugalića na posao

N1 Info pre 7 minuta
Prva zvanična procena - srpski BDP u 2025. porastao za dva odsto

Prva zvanična procena - srpski BDP u 2025. porastao za dva odsto

Bloomberg Adria pre 32 minuta
Monarhisti: Potpisi dokazali da je većinska Srbija za izbore, pritisnimo vlast da budu što pre

Monarhisti: Potpisi dokazali da je većinska Srbija za izbore, pritisnimo vlast da budu što pre

Beta pre 28 minuta
Počinje zimski raspust za učenike u Srbiji - odmor od škole do 19. januara

Počinje zimski raspust za učenike u Srbiji - odmor od škole do 19. januara

OK radio pre 42 minuta
JKP „Komrad“: Odnošenje smeća bez prekida tokom praznika

JKP „Komrad“: Odnošenje smeća bez prekida tokom praznika

OK radio pre 42 minuta