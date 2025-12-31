Botunjani krenuli ka aerodromu; Čekaju Spajića; Dat rok policiji

Veliki broj meštana Botuna i stanovnika Opštine Zeta, predvođeni liderom DNP Milanom Kneževićem i predsednikom zetske opštine Mihailom Asanovićem, zaputio se danas, oko 13 časova, prema Aerodromu Golubovac.

Njihov plan je da tamo sačekaju premijera Milojka Spajića. Knežević je pozvao nadležne da povuku policiju iz Botuna, a ako to ne učine do sutra, oni će ući u selo sa celokupnom mehanizacijom, bagerima, traktorima, kamionima. Takođe je imao poruku za ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića i direktora policije Lazara Šćepanovića. "Ukoliko ne oslobodite Botun do sutra do 12.00h, mi krećemo da oslobađamo selo!", poručio je Knežević, jedan od predvodnika