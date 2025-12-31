Botunjani krenuli ka aerodromu; Čekaju Spajića; Dat rok policiji

B92 pre 19 minuta
Botunjani krenuli ka aerodromu; Čekaju Spajića; Dat rok policiji

Veliki broj meštana Botuna i stanovnika Opštine Zeta, predvođeni liderom DNP Milanom Kneževićem i predsednikom zetske opštine Mihailom Asanovićem, zaputio se danas, oko 13 časova, prema Aerodromu Golubovac.

Njihov plan je da tamo sačekaju premijera Milojka Spajića. Knežević je pozvao nadležne da povuku policiju iz Botuna, a ako to ne učine do sutra, oni će ući u selo sa celokupnom mehanizacijom, bagerima, traktorima, kamionima. Takođe je imao poruku za ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića i direktora policije Lazara Šćepanovića. "Ukoliko ne oslobodite Botun do sutra do 12.00h, mi krećemo da oslobađamo selo!", poručio je Knežević, jedan od predvodnika
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, blokada aerodroma, policiji rok do sutra u podne: Knežević predvodi „marš na Botun“…

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, blokada aerodroma, policiji rok do sutra u podne: Knežević predvodi „marš na Botun“

Danas pre 19 minuta
Crna Gora: Policija Zećanima blokirala prilaz gradilištu u Botunu, oni krenuli da presretnu Spajića

Crna Gora: Policija Zećanima blokirala prilaz gradilištu u Botunu, oni krenuli da presretnu Spajića

Sputnik pre 19 minuta
Meštani Botuna blokirali kružni tok pa krenuli ka Aerodromu da sačekaju premijera Spajića

Meštani Botuna blokirali kružni tok pa krenuli ka Aerodromu da sačekaju premijera Spajića

Newsmax Balkans pre 19 minuta
Botunjani krenuli ka Aerodromu da presretnu premijera Spajića

Botunjani krenuli ka Aerodromu da presretnu premijera Spajića

Euronews pre 54 minuta
(VIDEO)“Nisam obavešten“: Andrija Mandić povodom najave Kneževića da će „krvlju braniti Botun“

(VIDEO)“Nisam obavešten“: Andrija Mandić povodom najave Kneževića da će „krvlju braniti Botun“

Danas pre 54 minuta
FOTO VIDEO Milan Knežević pozvao na „marš na Botun“: Blokiran kružni tok ka aerodromu u Podgorici, najavljuju se nove blokade…

FOTO VIDEO Milan Knežević pozvao na „marš na Botun“: Blokiran kružni tok ka aerodromu u Podgorici, najavljuju se nove blokade u Zeti

Nova pre 1 sat
Da li Vučić koristi kanalizaciju u Botunu da uspori evropski put Crne Gore

Da li Vučić koristi kanalizaciju u Botunu da uspori evropski put Crne Gore

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PodgoricaAerodromMinistar unutrašnjih poslova

Balkan, najnovije vesti »

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, blokada aerodroma, policiji rok do sutra u podne: Knežević predvodi „marš na Botun“…

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, blokada aerodroma, policiji rok do sutra u podne: Knežević predvodi „marš na Botun“

Danas pre 19 minuta
Cvijanović: Sarajevo će morati da prizna i prepozna Republiku Srpsku

Cvijanović: Sarajevo će morati da prizna i prepozna Republiku Srpsku

Danas pre 49 minuta
Cvijanović: Politički apetiti Sarajeva značajno veći od onog što im pripada po Ustavu

Cvijanović: Politički apetiti Sarajeva značajno veći od onog što im pripada po Ustavu

N1 Info pre 49 minuta
Crna Gora: Policija Zećanima blokirala prilaz gradilištu u Botunu, oni krenuli da presretnu Spajića

Crna Gora: Policija Zećanima blokirala prilaz gradilištu u Botunu, oni krenuli da presretnu Spajića

Sputnik pre 19 minuta
"Sarajevo će morati da prizna i prepozna Republiku Srpsku", Željka Cvijanović kaže da se "celi svet menja, ali u BiH deluje da…

"Sarajevo će morati da prizna i prepozna Republiku Srpsku", Željka Cvijanović kaže da se "celi svet menja, ali u BiH deluje da ne razumeju svi da se to dešava"

Kurir pre 39 minuta