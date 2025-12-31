U Crnoj Gori i danas blokada kružnog toka ka Aerodromu Podgorica, prisutne policijske snage

NIN pre 23 minuta  |  FoNet
U Crnoj Gori i danas blokada kružnog toka ka Aerodromu Podgorica, prisutne policijske snage

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je danas da će Novu godinu čekati na blokadi sa građanima Zete i pozvao premijera Crne Gore Milojka Spajića da dođe i razgovara sa njima.

Građani Zete blokirali su saobraćaj na kružnom toku ka Aerodromu Podgorica, prenosi portal Vijesti.me. Prisutan je i manji broj službenika Uprave policije, a policijskom automobilu građani nisu dozvolili da prođe, nego se preko travnjaka vratilo. Blokada je bila najavljena za deset časova, nakon jučerasnje intervencije policije tokom raščišćavanja parcele u Botunu radi gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Knežević je kazao da će blokade biti na više
