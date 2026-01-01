Vučić indirektno potvrdio da mađarski MOL kupuje NIS

Beta pre 8 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da očekuje da će rafinerija u Pančevu potpuno normalizovati rad između 17. i 19. januara te dodao da se nada da će Rusi i Mađari dotad da "završe svoj posao", čime je indirektno potvrdio da mađarska kompanija MOL pregovara o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS) od ruskog Gasproma.

On je u izjavi novinarima ispred Skupštine Srbije u Beogradu rekao da će NIS odmah nakon praznika početi da nabavlja i prerađuje naftu.

Po njegovim rečima, zbog pauze u radu rafinerije, neophodno je pre toga zameniti određene katalizatore, ali građani mogu da budu mirni i da će goriva biti dovoljno.

Kazao je da u 2026. godini očekuje brojne političke pritiske, ali da veruje u to da će situacija sa NIS biti rešena.

Ocenio je da se u Srbiji dobro živi te kao dokaz za to naveo da je veliki broj građana otputovao u inostrantvo za praznike.

"Kad pokušate nekoga u NIS da dobijete, a i u delu Vlade Srbije, svi su otišli u inostranstvo. Neki su na skijalištima neki po letovalištima", kazao je Vučić.

Po njegovim rečima, Srpska napredna stranka (SNS) dobro stoji među biračima i da se izbori održavaju danas, kritičari aktuelne vlasti ne bi pobedili.

Vlada SAD je produžila operativnu licencu za rad NIS do 23. januara, posle 84 dana od stupanja na snagu američkih sankcija toj kompaniji, javila je sinoć Radio-televizija Srbije (RTS), pozivajući se na neimenovani izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima RTS, do 23. januara bi mogli da budu završeni pregovori ruskog Gasproma sa mađarskom kompanijom MOL o kupovini ruskog većinskog udela u NIS, zbog kojeg su SAD uvele sankcije toj kompaniji, tvrdeći da se preko nje finansira rat protiv Ukrajine.

(Beta, 01.01.2026)