Pao sneg u ovom gradu! Hitno se oglasio se RHMZ: Zima steže u novogodišnjoj noći, ledeni vazduh ulazi u kosti, temperatura pala u debeli minus (foto)

Blic pre 4 sati
Na jugu zemlje temperature će pasti do -7 stepeni Celzijusa Temperature će biti između -4 i -7 °C, zavisno od regiona Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku večeri i novogodišnje noći biće oblačno uz umeren mraz, a vetar će dodatno pojačavati osećaj hladnoće.

Dok Beograđani koji novogodišnju noć dočekuju bez snega, to nije slučaj i sa građanima Kruševca koje je snežni pokrivač obradovao. Kako se vidi na fotografijama, sneg je prekrio ulice u Kruševcu. Kada je reč o Vojvodini i istoku Srbije, očekuje se provejavanje slabog snega sa temperaturom u intervalu od -4 do -1 stepeni. Na jugu zemlje hladnije, oko -7 stepeni Celzijusovih. - Duvaće slab i umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni vetar - navodi RHMZ. Prema
