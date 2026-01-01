Spektakularan vatromet Sija nebo iznad Beograda! Ovako su Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi (video)

Blic pre 7 sati
Spektakularan vatromet Sija nebo iznad Beograda! Ovako su Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi…

Tačno u ponoć, nebo iznad Beograda obasjali su vatrometi koji su označili ulazak u 2026. godinu, a jedan od najspektakularnijih prizora viđen je na Beogradu na vodi.

Ulice, trgovi i splavovi bili su ispunjeni građanima i turistima koji su uz muziku, osmehe i čestitke dočekali Novu godinu. Posebno spektakularan prizor viđen je na Beogradu na vodi, gde je raskošan vatromet, praćen aplauzima i ovacijama, stvorio nezaboravnu atmosferu i upotpunio praznično raspoloženje koje se širilo celim gradom. Vatromet na Beogradu na vodi video se iz mnogih delova grada.
