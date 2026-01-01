Ksenija, dobro došla na svet Prva beba u 2026. godini u Zrenjaninu je devojčica

Ksenija Živkov prva je beba rođena u Zrenjaninu u 2026. godini.

Pedijatar neonatolog u zrenjaninskom porodilištu dr Svjetlana Ždrale je kazala da je u novogodišnjoj noći rođena jedna beba. - Srećni smo što smo dobili našu prvu bebu u novoj godini. To je devojčica, teška dva kilograma i 660 grama, i dugačka 49 centimetara. Majka i beba se osećaju dobro – rekla je dr Ždrale. Ona je dodala da su prošle godine u Zrenjaninu rođene 1.084 bebe, od toga 551 dečak i 533 devojčice, a bilo je i 14 pari blizanaca. Načelnik Službe