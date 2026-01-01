Ksenija, dobro došla na svet Prva beba u 2026. godini u Zrenjaninu je devojčica

Dnevnik pre 3 sata
Ksenija, dobro došla na svet Prva beba u 2026. godini u Zrenjaninu je devojčica

Ksenija Živkov prva je beba rođena u Zrenjaninu u 2026. godini.

Pedijatar neonatolog u zrenjaninskom porodilištu dr Svjetlana Ždrale je kazala da je u novogodišnjoj noći rođena jedna beba. - Srećni smo što smo dobili našu prvu bebu u novoj godini. To je devojčica, teška dva kilograma i 660 grama, i dugačka 49 centimetara. Majka i beba se osećaju dobro – rekla je dr Ždrale. Ona je dodala da su prošle godine u Zrenjaninu rođene 1.084 bebe, od toga 551 dečak i 533 devojčice, a bilo je i 14 pari blizanaca. Načelnik Službe
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Prva beba u 2026. godini u Leskovcu rođena jutros

Prva beba u 2026. godini u Leskovcu rođena jutros

Stav.life pre 40 minuta
Četiri dečaka prve bebe u Nišu u 2026. godini

Četiri dečaka prve bebe u Nišu u 2026. godini

N1 Info pre 1 sat
Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini, dobio poklon od Grada Kragujevca

Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini, dobio poklon od Grada Kragujevca

Glas Šumadije pre 2 sata
Gradonačelnik posetio zrenjaninsko porodilište – Ksenija prva beba rođena u 2026. godini

Gradonačelnik posetio zrenjaninsko porodilište – Ksenija prva beba rođena u 2026. godini

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini u Kragujevcu

Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini u Kragujevcu

Pressek pre 3 sata
Prva beba u ovoj godini devojčica!

Prva beba u ovoj godini devojčica!

Prokuplje press pre 3 sata
Prva ovogodišnja beba u zrenjaninskom porodilištu zove se Ksenija

Prva ovogodišnja beba u zrenjaninskom porodilištu zove se Ksenija

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninNova godina

Regioni, najnovije vesti »

Nepažnja vlasnika olakšala krađu: Iz radnje u centru Novog Pazara odneto 4 kilograma srebra

Nepažnja vlasnika olakšala krađu: Iz radnje u centru Novog Pazara odneto 4 kilograma srebra

IndeksOnline pre 5 minuta
Otvorena sezona sankanja

Otvorena sezona sankanja

RTK pre 24 minuta
Anonimni Deda Mraz iz Kraljeva do sada uveselio preko 5.000 mališana

Anonimni Deda Mraz iz Kraljeva do sada uveselio preko 5.000 mališana

Glas Šumadije pre 1 sat
„Duhovnim stopama” na Zlatiboru

„Duhovnim stopama” na Zlatiboru

Užice.net pre 49 minuta
Prva beba u 2026. godini u Leskovcu rođena jutros

Prva beba u 2026. godini u Leskovcu rođena jutros

Stav.life pre 40 minuta