Mali: Srbija u 2026. ulazi sa rastom plata, penzija i investicija

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je za RTS da Srbija u 2026. godinu ulazi sa očuvanom makroekonomskom stabilnošću, rastom plata i penzija i nastavkom velikih investicionih projekata.

Siniša Mali je rekao da je, uprkos brojnim unutrašnjim i globalnim izazovima, ekonomija Srbije pokazala otpornost i da je zemlja sačuvala stabilnost javnih finansija. „Najvažnija poruka za građane je da u Novu godinu ulazimo sa povećanim platama, povećanim penzijama i nikada većom minimalnom zaradom, uz nastavak investicija i rasta Srbije. Oni koji su pokušali da unište i da zaustave taj rast i razvoj nisu u tome uspeli“, istakao je Mali. Podsetio je da je Srbija