„Najavio sam je, ali je izašao Darko“ Đani za Telegraf otkrio šta je iznerviralo Nadicu: Pomenuo organizatore

Nakon što je pevačica Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da zbog neprofesionalnosti organizatora neće pevati novogodišnju noć, oglasio se Radiša Trajković Đani.

Naime, on je pevač s kojim je Nadica po dogovoru trebalo nastupiti na Beogradskom sajmu. Međutim, zbog neprofesionalnosti organizatora, kada su joj saopštili da će na binu tek u 3 sata posle ponoći, Nadica je prekinula Đanijev nastup i obratila se publici. Đanija smo na kraju svirke sačekali, i upitali šta se dogodilo - Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao - rekao je Đani, pa nastavio: - Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra.