„Najavio sam je, ali je izašao Darko“ Đani za Telegraf otkrio šta je iznerviralo Nadicu: Pomenuo organizatore

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
„Najavio sam je, ali je izašao Darko“ Đani za Telegraf otkrio šta je iznerviralo Nadicu: Pomenuo organizatore

Nakon što je pevačica Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da zbog neprofesionalnosti organizatora neće pevati novogodišnju noć, oglasio se Radiša Trajković Đani.

Naime, on je pevač s kojim je Nadica po dogovoru trebalo nastupiti na Beogradskom sajmu. Međutim, zbog neprofesionalnosti organizatora, kada su joj saopštili da će na binu tek u 3 sata posle ponoći, Nadica je prekinula Đanijev nastup i obratila se publici. Đanija smo na kraju svirke sačekali, i upitali šta se dogodilo - Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao - rekao je Đani, pa nastavio: - Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Mi smo samo radili ono što su nam rekli": Pevačica napravila skandal na dočeku, Đani otkrio šta se dešavalo iza kulisa

"Mi smo samo radili ono što su nam rekli": Pevačica napravila skandal na dočeku, Đani otkrio šta se dešavalo iza kulisa

Mondo pre 15 minuta
Skandal u novogodišnjoj noći! Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće da peva! Oglasio se Đani: Najavio sam je, ali je…

Skandal u novogodišnjoj noći! Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće da peva! Oglasio se Đani: Najavio sam je, ali je izašao Darko!

Kurir pre 5 minuta
Nakon skandala u novogodišnjoj noći Đani otkrio zbog čega je Nadica Ademov pobesnela i nije htela da peva: "Najavio sam je…

Nakon skandala u novogodišnjoj noći Đani otkrio zbog čega je Nadica Ademov pobesnela i nije htela da peva: "Najavio sam je, ali je izašao Darko"

Blic pre 51 minuta
Skandal na dočeku Nove godine: Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da neće pevati: "Izvinite, nisu ispoštovali dogovor"…

Skandal na dočeku Nove godine: Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da neće pevati: "Izvinite, nisu ispoštovali dogovor"

Blic pre 1 sat
Izašla na binu i rekla da neće da peva: Nezapamćena scena s dočeka u Beogradu, Nadica Ademov raspalila po organizatorima

Izašla na binu i rekla da neće da peva: Nezapamćena scena s dočeka u Beogradu, Nadica Ademov raspalila po organizatorima

Mondo pre 1 sat
Rekli joj da će prvi put na binu izaći u 3 ujutru! Evo zašto je Nadica Ademov napustila novogodišnji nastup

Rekli joj da će prvi put na binu izaći u 3 ujutru! Evo zašto je Nadica Ademov napustila novogodišnji nastup

Telegraf pre 6 sati
Skandal na Sajmu! Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da neće pevati: "Nisu ispoštovali dogovor"

Skandal na Sajmu! Nadica Ademov izašla na binu i saopštila da neće pevati: "Nisu ispoštovali dogovor"

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaskandalNadica ademov

Zabava, najnovije vesti »

Besplatan ulaz u Etnografski muzej do 9. januara

Besplatan ulaz u Etnografski muzej do 9. januara

Buro pre 16 minuta
Prevarena grupa Đogani na dočeku 2026. godine: Organizator pobegao sa parama, Đole prekinuo nastup: "Više nećemo da pevamo, vi…

Prevarena grupa Đogani na dočeku 2026. godine: Organizator pobegao sa parama, Đole prekinuo nastup: "Više nećemo da pevamo, vi sedite tu, jedite, pijte" (video)

Blic pre 6 minuta
Rokovnik 1. – 7. januar: Grupa Dors je objavila istoimeni debi album

Rokovnik 1. – 7. januar: Grupa Dors je objavila istoimeni debi album

RTS pre 0 minuta
Skandal na dočeku Nove godine: Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće pevati

Skandal na dočeku Nove godine: Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće pevati

Nova pre 0 minuta
Skandal u novogodišnjoj noći! Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće da peva! Oglasio se Đani: Najavio sam je, ali je…

Skandal u novogodišnjoj noći! Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće da peva! Oglasio se Đani: Najavio sam je, ali je izašao Darko!

Kurir pre 5 minuta