Zelenski otkrio: Budanov! Naređenje je već izdato...

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponudio je mesto šefa Kancelarije predsednika Kirilu Budanovu, prvom čoveku Glavne ukrajinske obaveštajne službe (GUR).

Kako navode ukrajinski mediji, Zelenski je ovu informaciju objavio danas, nakon sastanka sa Budanovim. "Sada u Ukrajini treba više pažnje usmeriti na pitanja bezbednosti, razvoj Odbrambenih i bezbednosnih snaga Ukrajine, kao i na diplomatski put u pregovorima, a Kancelarija predsednika će služiti prvenstveno ispunjavanju takvih zadataka naše države", naglasio je Zelenski. Zelenski je istakao da Budanov "ima posebno iskustvo u ovim oblastima i dovoljnu snagu da