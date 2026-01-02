U Švajcarskoj pet dana žalosti posle požara u kome je poginulo 40 ljudi

Beta pre 31 minuta

Švajcarski istražitelji žure da identifikuju žrtve požara koji je u Novogodišnjoj noći zahvatio prepun bar u alpskom skijalištu Kran-Montana u kantonu Vale, kada je poginulo 40 ljudi, a 115 je povređeno.

Švajcarski predsednik Gi Parmelen objavio je da će njegova zemlja obeležiti tragediju sa pet dana žalosti i opisao požar kao jedan od najtraumatičnijih događaja u istoriji Švajcarske, preneo je danas list Gardijan."To je bila drama do sada nepoznatih razmera", rekao je on odajući počast "mladim životima koji su izgubljeni i prekinuti".

Švajcarska duguje tim mladim ljudima čiji su svi planovi, nade i snovi prekinuti da osigura da se takva tragedija nikad više ne ponovi, dodao je predsednik.

Požar je izbio u 1.30 u noći u četvrtak u baru Konstelasion (Le Constellation) u Kran-Montani, ali još nije jasno šta ga je izazvalo. Neki očevici rekli su da je požar počeo kada su baklje ili prskalice stavljene u flaše šampanjca. Dve žene rekle su za francusku televiziji da je barmen nosio žensku članicu osoblja koja je držala rođendansku sveću na flaši šampanjca blizu plafona.

Očevici su rekli da je plamen zapalio krov i da se u roku od nekoliko sekudni plamen proširio i zahvatio prepunu podrumsku prostoriju ispunjenu ljudima koji su slavili Novu godinu. Mnogi su bili tinejdžeri. Jedan od povređenih opisao je veliki metež u kojem su ljudi očajnički pokušali da pobegnu uz uske stepenice.

Švajcarska policija upozorila je da bi mogli da prođu dani ili čak i nedelje dok se ne idenfifikuju svi koji su poginuli u katastrofi. Nije jasan ni tačan broj ljudi koji su bili u baru u trenutku požara, iapolicija još nije saopštila koliko se osoba još vodi kao nestalo.

Glavna tužiteljka kantona Beatris Pilu rekla je da su znatni resursi upotrebljeni da se identifikuju žrtve i vrate njihova tela porodicama što je moguće pre.

Rekla je da ne može da komentariše izveštaje da su upaljene sveće izazvale požar, i naglasila da se sprovodi istraga koja će utvrditi tačne okolnosti događaja. Takođe će se ispitati da li je bar ispunio bezbednosne standarde i da li je imao nepohodan broj izlaza.

Predsednik Švajcarske Parmelen rekao je da su neki od prežvelih teško povređeni, da su zadobili teške opekotine kao i oštećenja pluća.

Povređeni su poslati u bolnice u Sionu, Lozani, Ženevi i Cirihu, a mnogi drugi su prevezeni u susedne zemlje.

Neki od onih koji su bili u požaru su posetioci skijališta iz susednih zemlaja.

Italijansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se kao nestalo vode 16 italijanskih državljanai i da je 12 italijanskih državljana među povređenima. Francuska je potvrdila da se osam njihovih državljana vodi kao nestalo i da ne može da isključi mogućnost da ima Francuza među mrtvima. Među povređenim je i jedan Australijanac.

(Beta, 02.01.2026)