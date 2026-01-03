„Putevi Srbije“ apeluju: Ne krećite na put bez preke potrebe, očekuje se ledena kiša

Ozon pre 2 sata
„Putevi Srbije“ apeluju: Ne krećite na put bez preke potrebe, očekuje se ledena kiša

JP „Putevi Srbije“ apelovalo je na sve vozače da, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko moraju da putuju, da imaju kompletnu zimsku opremu i lance, kao i da striktno poštuju ograničenja brzine.

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) u većem delu Srbije očekuje se kiša koja će se lediti pri tlu, dok su na severu i istoku zemlje najavljene snežne padavine. U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji tokom nedelje i u noći ka ponedeljku očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima i više. Lokalna pojava ledene kiše moguća je u
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

RTV Novi Pazar pre 6 minuta
Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

OK radio pre 1 sat
Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Bujanovačke pre 1 sat
U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

Glas Zaječara pre 1 sat
Vozači, oprez! Sneg, magla i ledena kiša stižu na puteve – ograničenja već uvedena

Vozači, oprez! Sneg, magla i ledena kiša stižu na puteve – ograničenja već uvedena

Moj Novi Sad pre 56 minuta
Sneg u Srbiji, zabeleli se Beograd i Vojvodina: Sutra hladno sa snegom u većem delu zemlje

Sneg u Srbiji, zabeleli se Beograd i Vojvodina: Sutra hladno sa snegom u većem delu zemlje

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Putevi Srbije: Apelujemo na vozače da budu oprezni i bez preke potrebe ne kreću na put

Putevi Srbije: Apelujemo na vozače da budu oprezni i bez preke potrebe ne kreću na put

Šabačke novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi Srbije

Automobili, najnovije vesti »

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

RTV Novi Pazar pre 6 minuta
Mansory Nero Ventos

Mansory Nero Ventos

Auto blog pre 36 minuta
Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

OK radio pre 1 sat
Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Bujanovačke pre 1 sat
U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

Glas Zaječara pre 1 sat