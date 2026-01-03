„Putevi Srbije“ apeluju: Ne krećite na put bez preke potrebe, očekuje se ledena kiša

JP „Putevi Srbije“ apelovalo je na sve vozače da, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko moraju da putuju, da imaju kompletnu zimsku opremu i lance, kao i da striktno poštuju ograničenja brzine.

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) u većem delu Srbije očekuje se kiša koja će se lediti pri tlu, dok su na severu i istoku zemlje najavljene snežne padavine. U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji tokom nedelje i u noći ka ponedeljku očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima i više. Lokalna pojava ledene kiše moguća je u