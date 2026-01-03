Merc: Na Venecuelu moraju da se primene principi međunarodnog prava

Upozorio da u Venecueli ne sme da dođe do političke nestabilnosti

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je potrebno vreme da se proceni američka operacija u Venecueli sa pravnog stanovišta, navodeći da moraju da se primene principi međunarodnog prava. Merc je istakao da u Venecueli mora da se osigura prelazak na vladu koja će biti izabrana na legitimnim izborima. Upozorio je da u Venecueli ne sme da dođe do političke nestabilnosti. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države