Dačić nije za vanredne izbore: Da su izbori dobri, bili bi i u Crkvi

Radio 021 pre 57 minuta  |  Beta
Dačić nije za vanredne izbore: Da su izbori dobri, bili bi i u Crkvi

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da "nikada nije bio za vanredne izbora, ne zato što ih se plaši, nego valjda treba da postoji red kada su".

On je, za Radio televiziju Srbije (RTS), rekao i da nije razgovarao sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem i vrhom Srpske napredne stranke (SNS) koji će izbori biti i kako će se ići na njih, zajedno ili ne. "To je tema o kojoj treba da se razgovara i razgovaraće se. Mi smo spremni za izbore, ali oni (politički protivnici) te izbore opet neće priznati i opet će biti igre bez granica", rekao je Dačić. Podsetio je i da je predsedniku Vučiću rekao "da su izbori
