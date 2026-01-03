Putevi Srbije upozorili na kišu koja će se tokom noći u subotu pretvarati u led

JP ''Putevi Srbije'' apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje, 3. i 4. januara, očekuje kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuju snežne padavine. ''Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine'', navodi se u saopštenju JP