Maduro u Njujorku, Tramp pred novinarima, Merc suzdržan

Dojče vele pre 15 minuta
Maduro u Njujorku, Tramp pred novinarima, Merc suzdržan

Posle vazdušnih napada SAD-a i otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, te njihovog prebacivanja avionom u Njujork, Tramp likuje, a svet je ili kritičan ili suzdržan.

Posle jučerašnjih američkih vazdušnih napada na Venecuelu te zarobljavanja i prinudnog odvođenja iz zemlje predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je objavio fotografiju Madura sa lisicama na rukama, na američkom desantnom brodu i nosaču helikoptera USS Ivo Džima. Sinoć je prema navodima američkih medija Maduro avionom prebačen u Njujork, gde će biti suočen sa optužbama za narko-terorizam. Novi njujorški
Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i…

Danas pre 26 minuta
Venecuelanci pojma nemaju ko će im rukovoditi državom posle američkog odvođenja Madura

Beta pre 1 sat
Američka vojna intervencija u Venecueli poremetila putovanja, stotine letova otkazane

Beta pre 1 sat
Avion s predsednikom Venecuele svrgnutim vojnom interevencijom SAD, sleteo u Njujork

Beta pre 31 minuta
Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Pravda pre 1 sat
Američka vojna intervencija u Venecueli poremetila putovanja, otkazano stotine letova

Danas pre 1 sat
"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"…

Blic pre 1 sat

Maduro u Njujorku, Tramp pred novinarima, Merc suzdržan

Dojče vele pre 15 minuta
VIDEO: Ferrari 412 "Superfast" restomod

Auto blog pre 26 minuta
Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i…

Danas pre 26 minuta
Viljareal nastavio trku za titulu: "Žuta podmornica" slavila u Elčeu

Kurir pre 6 minuta
Kalatesove trojke obeležile novu pobedu Partizana u ABA ligi

Danas pre 26 minuta