Moj Novi Sad pre 15 minuta
Zabranjen saobraćaj za kamione na Iriškom vencu

JP "Putevi Srbije" saopštili su da je na relaciji Paragovo - Iriški venac, u oba smera - na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila iznad 3,5 tona.

Takođe su savetovali da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Podsećamo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za period od 4. do 7. januara, kada se očekuje lokalna pojava ledene kiše i vlažnog snega.
