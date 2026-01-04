Isplata penzija počinje 5. januara

Penzioneri u Srbiji će decembarske penzije odbiti nešto ranije, odnosno pre božićnih praznika..

Isplata penzija će početi 5. januara za za sve penzionere koji novac dobijaju na kućne adrese. Isplaza penzija na šalterima Poštanske štedionice i poslovnih banaka počeće 6. januara. U Srbiji, inače, ima oko 1.660.000 penzionera, dok je prosečna penzija tokom prošle godine iznosila 50.658 dinara. Minimalna penzija iznosila je 21.786,02 dinara za poljoprivredne penzionere, dok je minimalna penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti bila