Isplata penzija počinje 5. januara

Pressek pre 1 sat  |  pressek, foto: M.O.
Isplata penzija počinje 5. januara

Penzioneri u Srbiji će decembarske penzije odbiti nešto ranije, odnosno pre božićnih praznika..

Isplata penzija će početi 5. januara za za sve penzionere koji novac dobijaju na kućne adrese. Isplaza penzija na šalterima Poštanske štedionice i poslovnih banaka počeće 6. januara. U Srbiji, inače, ima oko 1.660.000 penzionera, dok je prosečna penzija tokom prošle godine iznosila 50.658 dinara. Minimalna penzija iznosila je 21.786,02 dinara za poljoprivredne penzionere, dok je minimalna penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti bila
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Misterija života penzionera u Srbiji: Između iluzije povišice i rasta rizika od siromaštva i u 2026

Misterija života penzionera u Srbiji: Između iluzije povišice i rasta rizika od siromaštva i u 2026

Forbes pre 1 sat
Od 8 ujutru ova grupa penzionera dobija uvećane penzije: Oglasio se direktor PIO fonda

Od 8 ujutru ova grupa penzionera dobija uvećane penzije: Oglasio se direktor PIO fonda

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Luka Koper dobitnica godine na Ljubljanskoj borzi

Luka Koper dobitnica godine na Ljubljanskoj borzi

SEEbiz pre 3 minuta
Država u susedstvu časti mlade po 100 evra: Treba se samo prijaviti, a evo u koje svrhe novac može biti potrošen

Država u susedstvu časti mlade po 100 evra: Treba se samo prijaviti, a evo u koje svrhe novac može biti potrošen

Kurir pre 4 minuta
Misterija života penzionera u Srbiji: Između iluzije povišice i rasta rizika od siromaštva i u 2026

Misterija života penzionera u Srbiji: Između iluzije povišice i rasta rizika od siromaštva i u 2026

Forbes pre 1 sat
Evropska borba za AI nezavisnost otvara finansiranje i za Adria region

Evropska borba za AI nezavisnost otvara finansiranje i za Adria region

Bloomberg Adria pre 53 minuta
Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Danas pre 19 minuta