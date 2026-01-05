(Foto) Trg Nikole Pašića otvoren za saobraćaj: Ovako sada izgleda, a ovo su izmene za koje vozači moraju da znaju

Blic pre 4 sati
(Foto) Trg Nikole Pašića otvoren za saobraćaj: Ovako sada izgleda, a ovo su izmene za koje vozači moraju da znaju
Dodatne autobuske niše su izgrađene na stajalištima za javni prevoz na ovom trgu Ekipe Beograd-puta prethodno su očistile sve saobraćajnice oko Trga Nikole Pašića Redovan saobraćaj uspostavljen je večeras nešto u 21 sat na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića i u okolnim ulicama, Trg Nikole Pašića, Dečanskoj i Ulici Dragoslava Jovanovića. Ekipe Beograd-puta prethodno su očistile sve saobraćajnice oko Trga Nikole Pašića. Posle obavljenih radova, za vozače je
