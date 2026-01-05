Si Điping rekao svoje! Lider Kine progovorio o Venecueli, uputio reči i evropskoj uniji

Dnevnik
Si Điping rekao svoje! Lider Kine progovorio o Venecueli, uputio reči i evropskoj uniji

Kina je osudila hapšenje predsednika Venecuele od strane SAD, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava

Današnji svet karakterišu složeni konflikti, a jednostrano vršenje sile ozbiljno narušava međunarodni poredak, rekao je danas predsednik Kine Si Đinping, dodajući da sve zemlje treba da poštuju pravo naroda da samostalno biraju svoj put, i da se pridržavaju međunarodnog prava i Povelje UN, pri čemu velike sile treba da budu primer. - Kina i Irska podržavaju multilateralizam, zalažu se za međunarodnu pravdu i fer odnose, i treba da pojačaju koordinaciju i saradnju u
